Adrián Marcelo, conductor señalado de comentarios "gordofóbicos"

"Hoy sí me siento con la libertad de mandar a la ver... a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento", expresó el conductor.

De igual manera, consideró que las personas con sobrepeso "están mal". "Las gordas están mal Karla... si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal".

Asimismo, dijo: "No hiciste nada para merecer una portada gorda ¿cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas".

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 6 de abril de 1990 es un comediante y conductor de televisión que trabaja en Multimedios, una cadena de su ciudad natal.

Es conocido por su trabajo en el programa "SNSerio" de Multimedios, que es un programa de variedades y entretenimiento, en el cual desarrolla entrevistas en el que se puede hablar de todo.

En tanto, a nivel nacional, Marcelo se ha visto envuelto en gran cantidad de escándalos debido a su forma de ser irreverente y la manera en que trata a los invitados a su programa, por lo que incluso ha tenido que ofrecer disculpas por comparar una jugada de futbol con un feminicidio, misma línea que ha mantenido a través de su canal de YouTube que lleva su mismo nombre.

Actualmente, es conductor de su programa "Adrián Marcelo Presenta" en la misma cadena televisiva.