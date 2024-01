Adora Majo Aguilar ser una ´ranchera galáctica´

Ciudad de México

Se autodefine como una "ranchera galáctica" que ama profundamente la música mexicana y se siente comprometida a cantarla con el corazón. Así es Majo Aguilar.

"Me gusta mucho la estética que en inglés se dice ´space cowgirl´, pero no quería decir ´Majo, la space cowgirl´ porque estoy cantando rancheras, entonces lo traduje como ´ranchera galáctica´. Nunca he sido una persona tradicional en ningún aspecto, pero sí una persona que cree en el amor, valores y respeto. No soy tradicional, nunca fui una niña normal.

"Me puse ese apodo y me permitió tener más libertad creativa. En el momento que alguien -que, por fortuna, no ha pasado- llegara y me dijera ´oye, pero tú no estás haciendo algo tradicional´, poder decir ´yo soy la ranchera galáctica, nunca dije que era una cantante de tradicional´", dijo, en entrevista telefónica.

Con esa versatilidad, la cantautora estrenó ayer en plataformas "Luna Azul", colaboración con Santa Fe Klan en que fusionan mariachi, sierreño, urbano y rap. Una historia de dolor a causa de una ruptura amorosa.

"Fue un acercamiento muy orgánico. Él me escribió por Instagram, superlindo, para decirme que le gustaba mucho mi voz, y le dije ´a mí también me gusta mucho tu música, ¿por qué no hacemos una colaboración?´. Él me dijo ´va, de una´. Entonces me puse a escribir una canción pensando en cómo él la fuera a interpretar. Después llegó al estudio y escribió su parte como en 10 minutos. Es una canción muy bella y bonita, pero triste a la vez, donde se fusionan el rap con el mariachi de forma tan natural, sin sonar tan forzados".

"El ranchero es lo que amo y es algo mío. Está muy interesante si lo haces con respeto y autenticidad, y si tienes esa combinación puede salir algo muy grande, como esta canción. Son varias ideas, pero el color azul lo asociamos mucho con la tristeza, así que es una luna azul, es una luna triste porque estás con el corazón roto".

El video corrió a cargo de su novio, Gil Cerezo (Kinky), quien captó su idea de una casa en llamas detrás de Santa Fe Klan mientras está cantando la parte desgarradora del tema como una analogía del amor perdido.

"Gil tiene una visión muy interesante y mi respeto como artista, cantante y director. Aprendí que cuando dos almas honestas, en este caso me atreveré a decir que soy yo y este ángel (Santa Fe Klan), se juntan y tienen un amor muy grande por lo que cantan, puedes hacer una canción maravillosa porque todo viene del corazón", agregó Majo.

La nominada al Premio Lo Nuestro 2024 en categorías como la de Artista Femenina del Año no descarta el corrido tumbado.

"Respeto mucho los géneros y a todos los artistas. Se me hace increíble, y desde un lado positivo, hasta dónde están logrando llegar los corridos tumbados, pero mi personalidad no va con malas palabras.

"Peso Pluma tiene un estilo muy definido, claro e interesante. Si cantamos una ranchera dolida y sentida con la música tumbada, sí me encantaría colaborar con él, sería un tumbado fresón".