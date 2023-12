Joe Manganiello dice adiós, Sofía; hola, Caitlin

Ciudad de México

Cinco meses después de anunciar su divorcio de Sofia Vergara, el actor Joe Manganiello hizo oficial su nuevo romance la actriz Caitlin O´Connor.

Ambos acudieron juntos este sábado en Nueva York a la gala anual de la organización Children of Armenia, donde el actor de de 46 años recibió el Premio Humanitario.

Manganiello y O´Connor, de 33, también actriz, desfilaron por la alfombra roja, posando para las fotografías, pero ahí no acabó su fin de semana.

Ayer también se dejaron ver juntos en el partido de futbol americano entre los Texanos de Houston y los Jets de Nueva York.

Los rumores de una relación datan desde el pasado septiembre, cuando ambos fueron captados por primera vez saliendo de un gimnasio juntos.

O´Connor es famosa por haber aparecido en series como Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty y Two and a Half Men.

De acuerdo con TMZ, se conocieron en agosto durante un evento promocional de la segunda temporada de Winning Time.

Con la colombiana Vergara, Manganiello estuvo casado durante ocho años.

Medios reportaron que él, aunque quería tener hijos con ella, no compartía su gusto por un estilo de vida de celebridad.

Otros apuntaron a que ella se sentía sofocada por él y que no sentía que Manganiello la apoyara.