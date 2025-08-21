Adiós a Xava Drago: vocalista de Coda pierde lucha contra el cáncer

Xava Drago, vocalista de Coda, falleció tras padecer cáncer de estómago, el cantante estuvo en contacto con sus fans durante los meses recientes, tiempo en el que detalló su delicado de salud, se despidió y hasta anunció un nuevo disco.

A través de un comunicado, la agrupación de rock mexicano informó la triste noticia.

"Con profunda una tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano amigo y compañero de vida Java Drago, vocalista de Coda".

La agrupación, formada en la década de los 90, destacó la calidad de Xava como artista y como persona, su importancia en la banda y cómo los impulsó a siempre seguir soñando.

"Xava no solo fue la voz de nuestra banda durante tantos años sino también el corazón que nos sostuvo en los momentos más duros y el espíritu que nos impulsó a seguir soñando con la música. Su entrega en el escenario su pasión por el rock y su cercanía en cada persona que se le acercaba lo convirtieron en un artista inolvidable y un ser humano entrañable".

La banda resaltó el vacío que queda ahora tras la muerte de su integrante.

"Esta pérdida deja un vacío inmenso no solo nuestro agrupación sino en toda la escena del rock mexicano".

Enviaron sus condolencias a la familia de Xava, y se mostraron solidarios con lo que calificaron como "un dolor irreparable".

"Desde lo más profundo de nuestro ser enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro amor a su familia con quienes compartimos este dolor irreparable".

Coda adelantó que más adelante darán a conocer cómo le rendirán homenaje.

Agradecemos de antemano el respeto en este momento tan difícil más adelante daremos a conocer la manera en que honraremos su memoria como él hubiera querido con música con verdad y con el alma.