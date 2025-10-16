Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

MORRISTOWN, Nueva Jersey, EE. UU.

Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra humeante, murió el jueves. Tenía 74 años.

Frehley falleció en paz, rodeado de su familia en Morristown tras una reciente caída, informó su agente.

Los miembros de la familia dijeron en un comunicado que están 'completamente devastados y con el corazón roto', pero atesorarán su risa y celebrarán la bondad que brindó a los demás.

Kiss, cuyos éxitos incluyen 'Rock and Roll All Nite' y 'Detroit Rock City', era conocida por sus intensos espectáculos en el escenario, que incluían fuegos artificiales, humo y erupciones de sangre falsa realizadas por los miembros de la banda, con las caras pintadas en blanco y negro, botas de plataforma y pelucas negras.