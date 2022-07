Alfredo Adame defiende a Coco Levy

A pesar de ello, algunas personalidades han salido a defender al hijo de Talina Fernández, la primera de ellas fue su pareja sentimental, la actriz Sussan Taunton, quien se dijo completamente segura de que todo lo que se dice es falso y hasta le mando un mensaje a las jóvenes que han alzado la voz: "Las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes", dijo.

Ahora, alguien más ha levantado la mano para apoyar al productor, se trata del actor Alfredo Adame, quien en entrevista para "Venga la alegría" estalló en contra de las actrices que han hablado sobre Levy y está convencido de que se trata de una muy mala estrategia para sobresalir: "Yo creo que esto es parte de que actrices que en realidad ni han despuntado ni son las grandes actrices ni son las grandes famosas, agarren y se den sus cinco minutos de fama para intentar sobresalir", dijo.

Pero eso no fue todo, el polémico conductor pidió a las chicas que demuestren que efectivamente fueron víctimas de los presuntos delitos por los que están señalando al productor: "Yo creo y confío en que Coco Levy no hizo lo que están diciendo. Si nada más andas ´es que a mí me agarró y me agarró los senos´, pues bueno, que lo demuestren", agregó.

Coco Levy puede enfrentar serios problemas legales

El pasado 27 de junio, la joven actriz Danna Ponce, utilizó sus redes sociales para hablar sobre el presunto episodio de acoso que vivió a manos de Levy, cuando acudió un casting en su oficina en busca de alguna oportunidad laboral.

Según su relato, la chica de apenas 22 años, lejos de encontrar lo buscaba, fue agredida por el productor quien la habría tocado y besado sin su consentimiento.

Tras hacer pública su acusación, Ponce acudió a la Fiscalía General de Justicia para levantar una denuncia formal en contra de Coco; pronto se le sumaron otras chicas que también salieron a hablar; incluso, dos de ellas pidieron ayuda a las autoridades para buscar justicia.

Levy ha asegurado que las declaraciones que han hecho en su contra son totalmente falsas, pero las investigaciones ya están abiertas y tendrá que enfrentar un proceso legal, que de ser encontrado culpable podría pasar varios años en prisión.