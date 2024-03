Adamari López detalla motivos de sus divorcios

CIUDAD DE MÉXICO.- Como es bien sabido, la conductora Adamari López, tuvo un reciente divorcio del bailarín Toni Costa, padre de su hija Alaia, pero previo a esto, estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, a quien dejó "mal parado" a varios años de su ruptura, cuando habló sobre las razones que lo llevaron a divorciarse.

En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Adamari explicó que su matrimonio con Toni Costa empezó a ir mal cuando las cosas empezaron a ser dispares, y ella detectó que quizá estaba luchando sola por salvar su relación.

"Yo platicaba pero Toni no es tan platicador, o sea a mí me gusta una conversación en donde podamos hablar abiertamente qué cosas nos están pasando para poder mejorarlas y Toni es un poco más reservado o le daba miedo a perderme o a herirme, la razón que sea, y llegó una situación en la que veía un patrón y dije yo no quiero aguantar más, yo voy a cumplir 50 años y no quiero estar en esta angustia, tengo una niña, no le quiero dar ese ejemplo de una mamá angustiada y de una mamá que se queda a luchar por qué, cuando yo no veo a la otra persona luchando por lo mismo y tomé una decisión y dije 'no más'", dijo Adamari sobre su segunda separación.

Por su parte, López detalló que sintió que empezaron a existir faltas de respeto por parte del padre de su hija, aunque aclaró que nunca de forma física o de alguna infidelidad, pero que gracias a terapia, ha logrado identificar cuando algo empieza a no ser del todo sano.

"Cuando siento que hay un patrón en donde para mí las faltas de respeto en términos de pareja comienza a haber, no necesariamente verbales ni físicas pero con acciones, con actos, con desplantes. Empieza a deteriorarse. Y vuelves y platicas y vas a la psicóloga y lo intentas y ves que hay un tiempo que lo trata de mejorar. Yo sé que también debo tener cosas que a lo mejor no mejoré, no es una cosa de uno, es una cosa de dos; pero a lo mejor yo estoy viendo mi parte, yo estoy viendo lo que yo veía y lo que no tenía y lo que a lo mejor me hacía no dar lo que a lo mejor la otra persona quería, que entonces se vuelve una rueda de cosas que van afectando y que van alejándonos cada vez más", dijo.

Pese a lo anterior, Adamari reconoció en el reconocido podcast del conductor que ahora que ella y Toni están alejados, le dan lo mejor a su hija, quien tiene unos padres que la aman y procuran su bienestar en todo momento, algo que prefiere a vivir en un hogar forzado o lleno de inestabilidad, aseguró.

Finalmente, la conductora habló nuevamente de su primer divorcio, con Luis Fonsi, de quien se dijo, que la dejó sola, pues ella misma reveló años atrás que le pidió el divorcio al ya no sentirse atraído por ella, cuando ella atravesó una etapa difícil al ser diagnosticada con cáncer de seno.

Sobre esta primera separación, Adamari dijo que la tomó como una experiencia para saber qué busca en una pareja.

"Muy difícil, en las dos situaciones porque en la situación primera (con Luis Fonsi) yo no fui la que tomó la decisión y yo no quería esa decisión, yo hubiese querido pelear y luchar por lo que habíamos construido hasta ese momento. Pero aquí ya teniendo a lo mejor esa experiencia a lo mejor también menos tolerante y dije no quiero desperdiciar un día más en dar y dar y dar y no recibir lo que yo pienso que es correcto", compartió, además, agregó que el cantante le avisó de su decisión de separarse vía telefónica, lo que nuevamente lo coloca en controversia ante duras críticas en las redes.