Admira a Adam Sandler

Timothée Chalamet elogió públicamente a Adam Sandler al llamarlo 'el mejor actor de todos los tiempos' y afirmó que merece un Premio Oscar. Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención dentro de la industria cinematográfica.

¿Qué ocurrió?

Durante el evento Sandler x Chalamet, llevado a cabo en el gimnasio de la escuela secundaria Fairfax en Los Ángeles, ambos actores conversaron sobre sus carreras profesionales y el impacto que han tenido en Hollywood. El intérprete de 29 años dijo sentirse profundamente inspirado por la versatilidad de Sandler y aseguró que aspira a construir una trayectoria igual de sólida. 'Es una de las interpretaciones más importantes. Es impactante, profundamente conmovedora. Como joven actor que te conoce por tu trabajo cómico, al ver eso contrastado con el contexto de tus otros trabajos, pienso: ´Guau, este es un actor increíble. Espero poder ofrecer una actuación así´.

¿Cuál fue la respuesta de los actores?

Chalamet también señaló que la estrella merece ser reconocida por la Academia, especialmente después de una carrera de más de 37 años. 'Sé que no se trata de premios, bla, bla, bla, pero deberías tener un muñeco dorado (Premio Oscar) en la mano, porque, hombre, eres uno de los mejores actores de todos los tiempos'.

Adam Sandler, por su parte, le devolvió los elogios a Chalamet, destacando su talento y el impacto que ha tenido en la nueva generación de actores. 'Lo que sigues haciendo por el cine y por todos nosotros es extraordinario. Quiero ver qué nos depara el futuro'.