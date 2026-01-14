Se entrega tras acusaciones de abuso sexual

En medio del escándalo por las acusaciones de presunto abuso sexual infantil, el actor Timothy Busfield ha decidido entregarse a las autoridades de Nuevo México.

¿Qué declaró Timothy Busfield sobre las acusaciones?

A principios de mes, existía una orden de arresto contra Busfield, luego de que dos menores de edad lo señalaran de abuso y contacto sexual criminal. La mañana de este martes, el histrión de 68 años, se entregó voluntariamente; sin embargo, negó los cargos en su contra.

Detalles sobre la entrega del actor a las autoridades

De acuerdo con TMZ, minutos antes de entregarse, Busfield visitó la oficina de su abogado, en Albuquerque, donde calificó los señalamientos como una "mentira" y sostuvo: "No les hice nada a esos pequeños".

Impacto de las acusaciones en la carrera de Busfield

Las acusaciones han generado un gran revuelo en los medios y han puesto en la mira la carrera del actor, conocido por su trabajo en diversas producciones de televisión y cine.