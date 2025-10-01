Enfrenta ¡otra demanda!

Cuatro meses después de declarar en el juicio de Sean “Diddy” Combs en Nueva York, el estilista de celebridades Deonte Nash presentó una demanda civil en un tribunal de Los Ángeles en la que acusa al magnate de la música de someterlo durante una década a agresiones sexuales, violencia física, acoso y amenazas.

En la denuncia, Nash aseguró que su sueño de trabajar en la industria del entretenimiento se convirtió en “una pesadilla” mientras laboraba para Combs y su entonces pareja, la cantante Casandra “Cassie” Ventura, entre 2008 y 2018.

Según el escrito, Combs le habría pellizcado los pezones, tocado el trasero, frotado la ingle e incluso forzado su mano sobre el pene del artista en distintas ocasiones.

MUY VIOLENTO

Entre los episodios más graves, Nash afirmó que en 2013 Combs lo estranguló severamente cuando intentó detener una golpiza contra Ventura en su apartamento, incidente que también fue relatado por ambos durante el juicio penal en Nueva York.

En otra ocasión, el estilista denunció que Combs lo lanzó contra un automóvil y volvió a estrangularlo tras enterarse de que había salido a cenar con Ventura.

El demandante sostuvo que el patrón de abusos incluyó intimidación psicológica, persecuciones en carretera, hostigamiento por su orientación sexual y múltiples episodios de contacto sexual no consentido.

La nueva querella acusó a Combs y a varias de sus empresas, incluidas Bad Boy Entertainment y Combs Global, de trata de personas, agresión, violencia de género, violencia por orientación sexual, encarcelamiento falso, negligencia e imposición intencional de angustia emocional, entre otros cargos.