Recibirá primer Billboard Vanguardia

Peso Pluma será honrado con el primer Premio Billboard Vanguardia durante la premiación a la música latina, donde protagonizará una de las actuaciones más esperadas de la noche, anunciaron ayer los organizadores.

"Este galardón celebra a los verdaderos visionarios: artistas que rompen barreras, redefinen estándares y dejan una huella imborrable en la industria musical", indicaron Telemundo y Billboard, en un comunicado.

El cantante es reconocido como el líder del movimiento de música mexicana contemporánea.

En 2023, su colaboración con Eslabón Armado, "Ella Baila Sola", se convirtió en la primera canción regional mexicana en entrar al Top 10 del Billboard Hot 100 en los 65 años de la lista.

Ese mismo año, su álbum Génesis, ganador del Grammy, debutó en el puesto 3 del Billboard 200. Además, ha sido galardonado con el Latin Grammy y Premios Billboard de la Música Latina.

Los Premios Billboard de la Música Latina podrán verse en vivo por Telemundo Internacional el próximo 23 de octubre, desde el James L. Knight Center de Miami.