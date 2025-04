Sobrevive a caída en coladera de CDMX

La actriz Lisset, quien actualmente protagoniza la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes, compartió en redes sociales que sobrevivió "de milagro" luego de caer en una coladera mientras caminaba en la Ciudad de México.

En sus historias de Instagram, la también cantante relató a sus seguidores cómo fue el accidente, mostrando las fuertes heridas y raspones que le ocasionó, además de denunciar a las autoridades capitalinas por el estado deplorable del drenaje de la ciudad.

"Gracias a mi fortaleza, mi cuerpo, mis músculos... este bíceps me salvó la vida, literal, porque me fui completita en una coladera. Una falsa coladera", recordó Lisset en el video, que se volvió viral en redes. "Gracias a mi fuerza física no fue una tragedia"