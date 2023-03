El radical cambio físico de Sara Ramírez, actriz de "Grey’s Anatomy"

CIUDAD DE MÉXICO

Sus trabajos después de "Grey’s Anatomy"

Luego de abandonar la serie, Ramírez pasó a integrar el elenco de "Madam Secretary" en el papel de Kat Sandoval. A partir de 2021, se quedó con el puesto para encarnar a "Che Diaz" en la secuela de "And Just Like That", el reboot de "Sex And The City".

En esta producción, Sara interpreta a una cómica queer no binaria, que tiene a cargo un podcast junto a "Carrie Bradshaw" (encarnada en Sarah Jessica Parker). Luego de que esta última le presente a "Miranda Hobbs" (interpretada por Cynthia Nixon), surge un nuevo romance entre ellas y también un conflicto, porque Hobbs está casada.

Lo que sorprendió a todos los fans de la actriz de 47 años, fue el cambio radical de look que hizo para el papel. De una melena midi con volumen de "Grey's Anatomy", pasó a lucir su cabello con un undercut que le queda fabuloso. La vida actual de la artista nacida en Sinaloa se divide entre sus proyectos laborales como "And Just Like That" y también acciones de apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Al hablar de su nuevo look y su nuevo personaje, Sara Ramírez confesó que se siente muy feliz. "Siempre he intentado sentirme cómoda con las críticas. Estoy muy orgullosa de la serie que hemos creado. Hemos creado un personaje que es un ser humano que tiene defectos, que es complicado, que no trata de caer bien, que no trata de que la aprueben. Está ahí para ser ella misma", expresó en una entrevista con "New York Times", en febrero del 2022.