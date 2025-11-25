Muere la mamá de Aislinn Derbez

La actriz de doblaje Gabriela Michel y madre de la también actriz Aislinn Derbez, falleció la mañana de este lunes a los 65 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, a través de un mensaje que compartieron en redes sociales y en el que destacaron su legado.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. Actriz mexicana con una amplia trayectoria en la televisión y el mundo del doblaje", escribieron.

¿Qué ocurrió?

Aunque las causas de la muerte no se han dado a conocer, de manera extraoficial ha trascendido que Michel habría sufrido un fuerte accidente doméstico, algo que no ha sido confirmado por la familia.