Regresa a ´Harry Potter´

En un sorpresivo regreso a la franquicia, el actor Warwick Davis repetirá su papel del profesor Filius Flitwick en la próxima serie de Harry Potter, según confirmó HBO en un comunicado de prensa.

El ganador de un premio BAFTA interpretó al popular maestro en la saga de películas de Harry Potter, basada en los libros de J.K. Rowling. Es el primer y único actor de la franquicia fílmica en repetir su papel en la próxima adaptación televisiva.