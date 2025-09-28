Tom Holland reaparece en redes tras sufrir accidente en grabaciones de Spider-Man

El actor Tom Holland reapareció en redes sociales luego de días en silencio y rumores sobre su estado de salud, luego de que sufriera un accidente durante las grabaciones de "Spider-Man: Brand New Day".

De acuerdo con los reportes del diario "The Sun", el incidente ocurrió cuando un cable de seguridad falló y provocó que Holland sufriera una caída, generándole una conmoción cerebral leve.

Tom Holland reaparece en Instagram

Ayer, a través de su cuenta de Instagram, Tom Holland compartió un reel sobre la cena de beneficencia "The Brother's Trust" a la cual asistió brevemente y en compañía con su pareja la actriz Zendaya y sus hermanos.

"Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido", escribió el actor.

La publicación de Tom Holland confirmó que el actor está consciente del apoyo masivo que ha recibido de sus seguidores alrededor del mundo.

A través de sus comentarios, fans han demostrado su apoyo hacia el actor de 29 años y le han enviado buenos deseos para que regrese a la película filmación de "Spider-Man", programada para estrenarse el 31 de julio de 2026. Entre los mensajes destacan:

"Gracias Tom por mostrarnos cuánto amas a tu prometida", "¿Hay algo que él no haga bien?", "Feliz de verlo mucho mejor después de su accidente", "El verdadero Peter Parker que se hizo rico y todavía ayuda a la gente".

