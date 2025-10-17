Stellan Skarsgard reflexiona sobre su carrera en el FIC de Morelia

Stellan Skargad tiene una regla profesional: no vuelve a ver las películas en las que participa.

El actor en "Andor" y "Ninfomanía" no ve caso a revivir cosas que hizo, sean buena o malas, porque ya es parte de su pasado.

"Soy la suma de todos mis errores y debo vivir con ellos", dijo esta tarde durante una conferencia de prensa, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

"Yo no diseño la sustancia de la película, yo interpreto un papel y, excepto en algunos personajes, no son totalmente malos y algunos son emblemáticos como el villano de Dunas, que no tiene trasfondo, sólo es horripilante", indicó en otro momento.

Skarsgard visita el certamen michoacano para presentar "Sentimental value", su más reciente largometraje, en la cual interpreta a un director de cine que pretende regresar al medio, ayudado por una de sus hijas, mientras la otra tiene envidia. La cinta estrenará en cines mexicano el próximo 25 de diciembre.

"Mi personaje no se da cuenta que intenta conectar con su hija", apunta el actor.

El sueco de 74 años cuenta con una filmografía de más de 50 películas y, comenta, siempre ha intentado divertirse como un niño jugando en su cajita de arena.

"Lo mismo me poner feliz hacer algo como Mamma mía, que películas oscuras, son como platillos diferentes en una buena mea, al principio tienen entremeses, un super platillo y luego un postre dulce", indica.

Esta tarde, además de una alfombra roja por "Sentimental value", el actor develó una butaca con su nombre la cual quedará colocada en una de las salas de Cinépolis Centro, la sede principal del festival que termina este fin de semana.