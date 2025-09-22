Cancela shows tras dar positivo a COVID-19

El actor y comediante Steve Martin canceló dos presentaciones programadas en Virginia para este fin de semana luego de contraer COVID-19.

El artista, de 79 años, anunció la noticia a través de redes sociales, confirmando la suspensión de los espectáculos de su gira Los Duques de Funnytown!, previstos para el 19 y 20 de septiembre en The Dome de Virginia Beach y Allianz Amphitheatre at Riverfront de Richmond, respectivamente.

CONTAGIADO

"Queridos Virginia Beach y Richmond: Lamentablemente, me he contagiado de COVID. No puedo asistir a los espectáculos que se merecen. Así que Marty y yo debemos cancelar esta noche y mañana. Pero volveremos en mejores circunstancias", escribió.

Más tarde, en tono de humor, Steve publicó una imagen de su prueba con resultado positivo a COVID-19, señalando: "¡Oye! ¡No tengo gripe!".

El tour, que comparte con su colega Martin Short, tiene como próxima parada el Seminole Hard Rock Live en Florida el 4 de octubre, en una fecha reprogramada del pasado 11 de enero, según Deadline.

REPROGRAMA AGENDA

El itinerario incluye además presentaciones en Las Vegas, Boston, Pittsburgh y Austin, para concluir en Cleveland en abril de 2026.

Martin y Short fueron vistos recientemente en la ceremonia de los Premios Emmy, además de participar en la fiesta organizada por The Walt Disney Company.

Esta es la segunda vez que la COVID-19 afecta a su gira, pues en febrero fue Short quien dio positivo tras la celebración del 50.º aniversario de Saturday Night Live, lo que obligó a mover funciones en Tennessee y Carolina del Norte.

Actualmente, ambos protagonizan junto a Selena Gomez la quinta temporada de Only Murders in the Building, que se transmite semanalmente en Hulu.