Muere actor de La Rosa de Guadalupe a los 38 años

Este domingo 10 de agosto se dio a conocer el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez, a los 38 años. Su muerte se debió a un aneurisma cerebral, de acuerdo con la información proporcionada por su agencia de representación "I am this".

Con un breve mensaje en Instagram, la agencia despidió al actor: "Descansa en paz, Juan Carlos Ramírez Ayala. Tu calidez, pasión y compromiso los llevaremos en el corazón". De igual forma, la familia del actor se pronunció al respecto, agradeciendo los mensajes de consolación recibidos.

Su última publicación en redes sociales fue en la plataforma de Instagram, el pasado 8 de julio, dónde compartió con sus seguidores algunas fotografías profesionales tomadas en la agencia de modelaje "Class Modelos".