Muere el actor Bret Hanna-Shuford a los 46 años

El actor estadounidense Bret Hanna-Shuford murió este sábado, 3 de enero, tras padecer un tipo de linfoma de células T, descrito como "raro", que produjo el detrimento de su salud en un período relativamente corto, dio a conocer su familia en un comunicado.

Fue a través de la cuenta de Instagram "Broadway Husbands", que compartía con su esposo, el también actor Stephen Hanna-Shuford, que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento:

"Es con gran tristeza que compartimos la noticia de que, a primeras horas de esta mañana, nos despedimos del más increíble hombre y papá del Universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz, con amor, rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciendo que se sienta orgulloso de nosotros".

¿Qué se sabe sobre la enfermedad de Bret Hanna-Shuford?

Pese a que Bret tuvo algunas apariciones en televisión, como en "La ley y el orden" -o en la cinta "El lobo de Wall Street"- su carrera como actor floreció en los escenarios de Broadway, siendo parte de importantes obras como "La bella y la bestia" y "Wicked"; también se destacó en su participación con el Cirque du Soleil, con quien trabajó en la adaptación de "La Sirenita".

Detalles sobre la carrera de Bret Hanna-Shuford

A Bret le sobrevive su esposo Stephen, con quien se casó en 2011, y el hijo que tienen en común, el pequeño Maverick, de tres años.