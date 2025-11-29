Los Aguilar celebran el Día de Acción de Gracias

Los Aguilar celebraron este jueves el Día de Acción de Gracias 2023 en familia y con una foto muy especial en la que aparecieron los integrantes de una de las dinastías musicales más conocidas, aplaudidas y polémicas.

Pepe Aguilar, su esposa Aneliz, y sus hijos: Aneliz Aguilar, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar protagonizaron la imagen en la que también aparece Christian Nodal, esposo de Ángela, y el prometido de Aneliz.

¿Qué ocurrió en la celebración?

Los Aguilar han tenido un año lleno de altas y bajas, sobre todo Ángela, quien ha sido blanco de críticas desde que destapó su romance con Nodal; a más de un año de la boda por el civil, la pareja sigue dando de qué hablar mientras alista su boda religiosa. Lo que se sabe de esa celebración planeada para mayo de 2026, es que se realizará en Zacatecas, con un ambiente y un menú muy mexicanos.

¿Cómo están Ángela y Christian en sus carreras?

Ángela y Christian están en medio de sus respectivas giras en Estados Unidos, y ambos han sido captados acompañando al otro en sus presentaciones, donde han podido sentir el cariño del público a diferencia de las redes sociales, donde las opiniones sobre ellos están muy divididas. El cantante de regional mexicano compartió en sus redes un video agradeciendo su presente, mientras que Ángela presumió del menú que cenó junto a su familia en el Día de Acción de Gracias, una festividad en la que se da gracias en Estados Unidos por las bendiciones recibidas, especialmente por la familia y los amigos.

¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?

Su origen se remonta a 1621, cuando los peregrinos compartieron una comida de agradecimiento con los nativos americanos tras su primera cosecha en América; actualmente las familias se reúnen para compartir una cena tradicional con platos como el pavo y celebrar la gratitud y la unión.