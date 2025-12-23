Muere Vince Zampella, creador de ´Call of Duty´

La investigación por un accidente vial ocurrido en al norte de Los Ángeles, tomó un giro clave cuando una de las víctimas fue se identificada Vince Zampella, creador de la franquicia "Call of Duty".

De acuerdo con información dada a conocer por la cadena NBC Los Angeles, los hechos ocurrieron el pasado domingo, alrededor de las 12:45 pm, en una carretera en las montañas de San Gabriel.

Según reportes de la Patrulla de Caminos de California, el auto deportivo que manejaba el creador se salió de la carretera, chocó con una barrera de concreto y posteriormente se incendió. Uno de los pasajeros salió despedido.

Además, se informó que las otras dos personas que viajaban en el automóvil también murieron. Una fue declarada muerta en el lugar, mientras que la segunda falleció horas después en un hospital. Hasta ahora, no se ha dado a conocer su identidad del pasajero.

Las investigaciones revelaron que Zampella quedó atrapado en el asiento del conductor cuando el vehículo comenzó a incendiarse tras la colisión.

Tras conocerse la noticia, Electronic Arts emitió un comunicado retomado en el que lamentó la trágica muerte del desarrollador.

"Esta es una pérdida inimaginable. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y trascendental", señaló un representante de la compañía a través de un comunicado.

Vince Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio responsable del nacimiento de "Call of Duty", y posteriormente dirigió Respawn Entertainment, desde donde impulsó títulos como "Titanfall", "Apex Legends" y la saga "Star Wars Jedi".

Zampella tenía 55 años. Hasta ahora la causa del accidente no ha sido determinada y continúa bajo investigación.