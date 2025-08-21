Brent Hinds, ex guitarrista de Mastodon, fallece en accidente de motocicleta

Esta semana el mundo del heavy metal se encuentra de luto, luego de que la noche de este miércoles se reportara el fallecimiento de Brent Hinds, ex guitarrista principal y vocalista de la banda Mastodon, luego de sufrir un accidente en su motocicleta en el sureste de Atlanta, Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el músico de 51 años viajaba en su motocicleta Harley-Davidson, cuando se impactó de manera inesperada contra una camioneta BMW, luego de que esta se negara a ceder el paso al girar en la intersección de Memorial Drive y Boulevard.

A través de una publicación en Instagram, los miembros del conjunto musical despidieron a su compañero con un emotivo mensaje. "Estamos desconsolados, sorprendidos, y todavía tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos, y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos", escribieron.

Además, pidieron al público que respetaran la privacidad de la familia del músico: "Nuestros corazones están con la familia, amigos y fans de Brent. En este momento, les pedimos que respeten la privacidad de todos durante este momento difícil".

Nacido el 16 de enero de 1974 en Alabama, William Brent Hinds fue un músico estadounidense, conocido por ser el cofundador de la banda de metal progresivo "Mastodon" en la década de los 2000, junto al bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor.

A lo largo de su trayectoria, el grupo lanzó un total de 8 álbumes, entre los que destacan Remission de 2002, Leviathan de 2004, Blood Mountain de 2006, Crack the Skye de 2009 y Emperor of Sand, el cual obtuvo un premio Grammy en 2017 por el tema "Sultan's Curse".

El pasado mes de marzo, Hinds anunció su salida de la banda a través de un comunicado en redes, luego de ser un miembro fundamental de la agrupación durante 25 años de trayectoria. En su momento el grupo detalló que su separación se trataba de una decisión mutua, sin embargo, tiempo después, Hinds declaró que su salida de Mastodon no habría sido en buenos términos.

Mastodon es uno de los conjuntos musicales más emblemáticos de la escena del metal moderno, reconocido por su sonido innovador y su estilo único, el cual se caracteriza por mezclar el sludge metal, toner rock y elementos psicodélicos en sus composiciones. Su tercer álbum de estudio, "Blood Mountain" de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200.