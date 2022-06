Abre su clóset

Esta causa mueve a "Mich", como le dicen, porque viene de una familia de mujeres trabajadoras, desde la matriarca de la dinastía, su bisabuela, Silvia Pinal, pasando por su abuela, Sylvia Pasquel, su mamá, Stephanie Salas, y su tía, Alejandra Guzmán.

"Estoy muy contenta que en este año pudimos, finalmente, crear una relación con una fundación, Alternativas Pacíficas, que es una organización que se dedica a ayudar a mujeres que sufren de violencia familiar, doméstica, sexual, psicológica, además también ayudan a sus hijos, les brindan educación y apoyo en procesos legales, es una causa que me llena muchísimo", dijo la modelo.

"La verdad es que el tema de mujeres y niños me ha llamado a mí mucho, sobre todo por vengo de una familia de mujeres fuertes, luchadoras, trabajadoras, y creo que tengo que aprovechar esta difusión en Instagram, de medios, para hacer algo bonito y por lo menos poder ayudar con esta voz".

Michelle se unió a Alternativas Pacíficas para tratar de romper el círculo de la violencia de género que hay dentro y fuera de las familias.

"Gracias a Dios no me han tocado (casos) cercanos, pero que no me hayan tocado a mí no significa que no me toquen el corazón", aseguró.

En el evento, que concluye hoy, sus seguidoras pudieron adquirir zapatos, bolsas, ropa y accesorios de reconocidas marcas, piezas exclusivas de su clóset, y quienes entraron al lugar salieron felices por sus compras.

DA SU ESPACIO A LA PRENSA

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel hizo un espacio para atender esta entrevista exclusiva en la que habló también de la mujer en la que se ha convertido a sus 32 años, más allá de la modelo que posa en fotografías aspiraciones de una red social como Instagram.

"Yo siempre he dicho que, la verdad, es que en Instagram dentro de todo uno trata de enseñar una parte de tu vida que es como lo más bonito, lo más glamouroso, pero yo llevo 10 años haciendo esto, y trato de enseñar las dos caras de la moneda", aseguró.

"No significa que porque esté en Cannes, al día siguiente no esté echándome unos tacos en la esquina, como que es un balance que todos tenemos. Esa parte de la vida cotidiana me he puesto como meta enseñarla más seguido, y me parece muy interesante".

Su interés en mostrar quién es realmente para que la gente la conozca por su personalidad.

"No nada más porque traigo una chamarra o una bolsa... Eso va más allá, es un mensaje de ser humano".

DESFILÓ EN CANNES

También compartió los momentos que vivió en días pasados como asistente en el Festival de Cine de Cannes, donde desfiló con un vestido de princesa cubierto en pedrería confeccionado por la casa Sophie Couture, con el que sufrió una caída mientras caminaba por los pasillos de su hotel al dirigirse al evento. Ella misma compartió el video.