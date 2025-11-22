Estrena ´Todas las de la ley´

Feroces cuando deben serlo, calculadoras cuando la estrategia lo exige y sin espacio para el sentimentalismo. Así se mueven este grupo de abogadas que, tras romper con la firma dominada por hombres en la que trabajaban, deciden construir su propio camino profesional y reescribir las reglas del juego.

¿Qué propone la serie?

Con ese punto de partida se desarrolla "Todas las de la ley", la nueva apuesta de Disney+, que atrae no sólo por el enfoque del empoderamiento femenino, sino por el peso de su elenco y el mundo que la serie propone.

El proyecto surge de Ryan Murphy, una de las figuras más destacadas de la pantalla estadounidenses, y quien convocó a Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Sarah Paulson, para interpretar a estas determinadas mujeres.

¿Quiénes son las protagonistas?

Cada una de ellas interpreta a una abogada especializada en divorcios de alto perfil: casos donde se juegan fortunas, custodias, secretos y reputaciones que pueden impactar en la vida social y política del país. A lo largo de diez episodios, estas mujeres muestran qué tan preparadas están para enfrentar separaciones que terminan convertidas en guerras abiertas.