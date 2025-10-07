Rechaza ´dinero´ de Aldo

En la noche de la gran final de "La casa de los famosos México 3", Aldo Tamez de Nigris sorprendió al anunciar que compartiría su premio con "Abelito", sin embargo, el youtuber le bajó los humos con una respuesta fría y contundente.

Como se sabe, Aldo obtuvo cuatro millones de pesos tras convertirse en el ganador del reality. Horas después de su propuesta al modelo e "influencer" regiomontano, Abel Sáenz -nombre real de "Abelito´"- reaccionó en vivo durante el programa "Hoy" y rechazó que su amigo le diera parte del premio económico.

"¿Ya hablaron de cómo se van a repartir el dinero?", preguntó la conductora. Aldo respondió que sí lo había hablado con "Abelito", pero que su "compa" no quiso aceptar nada.

"Sí lo hablé con mi ´compa´, pero no quiere ´El Abelito´, ahí para que le digan", comentó entre risas, pidiendo a los seguidores del reality que lo ayudaran a hacerlo cambiar de opinión.

Ante esas palabras, "El Niño Bien" reaccionó asegurando que el verdadero premio no era el dinero.

"Ya vieron por qué el viejo es el número uno, es un amor de persona, una chulada. Yo, la verdad, estoy agradecido con la vida y con la casa por haberme dado este hermano. Siempre se busca en la vida una persona así; yo con eso me doy por pagado, y hasta le sale sobrando el cambio", expresó conmovido.

Aldo reafirmó que su amistad con "Abelito" seguirá fuera de la casa. "Con ´El Abelito´ le decía que a lo mejor se vienen muchas cosas; si se vienen cosas grandes, nomás ver qué proyectos juntamos con la amistad, para que lo bonito no se vaya a romper", concluyó.



