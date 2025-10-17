Debutará en ‘El tenorio cómico’

Abelito declinó el ofrecimiento de Aldo de Nigris, su ahora compadre, de compartir el primer lugar de “La casa de los famosos México” sin advertir que, afuera del reality, ya tenía un nuevo proyecto laboral afianzado con su debut en “El tenorio cómico”.

“Este proyecto me pone un reto muy personal y estoy muy emocionado, me enteré justo al salir que tenía trabajo, pero fue gracias a mis mánagers que, si ven la oportunidad, mientras vamos caminando poco a poco, pues la aprovechan; en mi caso, ya salí con esta oportunidad y ahora vamos a comenzar a talonear a ver qué tal se da”, expresó.

Durante los últimos días de su participación en el reality de Televisa Univisión, Abelito se acercó a Dalilah Polanco y a José Luis Rodríguez, “Guana”, para conocer un poco más del trabajo teatral, porque reveló que desde niño ha tenido la inquietud de entrar al mundo de la actuación para hacer películas o series.