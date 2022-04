A$AP Rocky, pareja de Rihanna, es arrestado en LA

Según NBC News, el arresto se deriva a su vínculo con el tiroteo en noviembre de 2021, donde una presunta víctima afirmó que A$AP les disparó 3 o 4 veces, rozando su mano izquierda.

Rocky es la actual pareja de la cantante y empresaria Rihanna, juntos esperan a su primer bebé. La semana pasada la pareja se enfrentó al escándalo por una supuesta ruptura.

La historia que circulaba afirmaba que Rihanna terminó con A$AP después de que ella lo descubriera engañándola con la diseñadora de zapatos, Amina Muaddi.

Días después fue Muaddi quien salió a desmentir la noticia.

"Siempre he creído que una mentira infundada, difundida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio.

"Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas por las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio ¡Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!", dijo la diseñadora.

No es la primera vez que el famoso se enfrenta a la justicia, pues en 2019 estuvo en prisión por un mes en Suecia por formar parte de una pelea callejera.