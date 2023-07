Martha Higareda sí agradeció a Ryan Gosling detenerla en restaurante

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, lo que pudo tratarse de un simple encuentro de colegas, en realidad se convirtió en una serie de anécdotas compartidas, pues la famosa no perdió la oportunidad de recordarle a Gosling el día en que, según su versión, él fue su ángel guardián.

Previo al estreno de la esperada cinta, en la que también participa Margot Robbie como la famosa muñeca, Martha compartió a través de redes sociales que había podido reunirse con dichas celebridades, lo que llamó la atención de los usuarios en redes debido a que hace unos meses estuvo en medio de la polémica por algunas experiencias que ha contado con algunos famosos hollywoodenses y el público ha quedado incrédulo.

Si bien Martha, no dio muchos detalles del momento, ahora reveló algunos extractos de la entrevista que pudo realizarles, en la que retomó su anécdota cuando el famoso la salvó de caerse en un restaurante de Los Ángeles.

La también protagonista de "No manches Frida" aprovechó el espacio para externar su agradecimiento a la estrella por evitar que se hiciera daño, hace ya algunos años.

"Este es un momento muy importante para mí. Hubo hace mucho, mucho tiempo, una situación que pasó en un restaurante, completamente casual, en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en la silla, me moví y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido, entonces volteo y eres tú (Ryan Gosling) y yo estaba así como de "Qué momento tan bizarro. Así que solo quiero decirte gracias", externó Martha.

Sin embargo, Rayan al parecer no recordaba específicamente ese momento, por lo que preguntó a la actriz que qué restaurante era.

A pesar de la situación, que no pareció incomodar al famoso, externó: "En el lugar exacto y en el momento preciso".

Por supuesto, Martha también reconoció durante la charla que posiblemente este no se acordaría.

Durante la premier, el actor fue cuestionado por la prensa respecto a sí conocía a Martha y este lo negó.

En los comentarios del video, algunos usuarios externaron que siempre habían creído en lo contado por la famosa y externaron que les apreció una excelente entrevista.

Hasta este jueves, Martha no ha hecho más comentarios.