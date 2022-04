A mí no me quitaron la exclusividad...yo dije no: Adrián Uribe

"Parecía que todo estaba muy bien en mi vida, yo deportista, siempre me he enfocado en verme bien, abdomen marcado y de repente un dolor de estómago, acabe en el hospital y me hacen un estudio y resulta que una malla que me puse hace 15 años de una hernia umbilical que me salió en 'Bailando por un sueño', donde hacía cargadas, se me pegó al intestino... era una operación de rutina para despegar esa malla, lo hicieron, pero al otro día se me perforó el intestino. Me dio peritonitis", relató Uribe en el programa de streaming.

En marzo del 2022, cuando habló públicamente de la rescisión de su contrato de exclusividad con Televisa, se dijo que el motivo fue que el conductor había terminado de pagar una deuda millonaria que la empresa pagó cuando él estuvo en el hospital, aunque él nunca lo afirmó. Aunque esta vez sí contó acerca del apoyo laboral que recibió, sobre todo del presidente de la televisora. "Emilio Azcárraga, que es un tipazo tuve una anécdota muy linda que cuando yo estuve en el hospital él fue y pidió ir personalmente a verme", contó. "Se me hizo un detalle muy lindo porque es Emilio Azcárraga, pudo haber mandado unas flores, pero él fue y se me hizo un detalle muy lindo", agregó.

Adrián Uribe puso el punto final

Finalmente el también conductor dejó claro que fue su decisión la de terminar su relación exclusiva con la empresa para poder participar en otras productoras libremente. "A mí no me quitaron la exclusividad, la empresa quería firmarme, mi contrato se venció porque yo firmé 6 años y tenía mi contrato. Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", afirmó Adrián, quien además asegura que no se arrepiente de su decisión, aunque los primeros meses resintió el cambio económico.

Según detalló, por la exclusividad, cada mes le llegaba un cheque con salario que la empresa otorga para garantizar que el artista no trabajará en otras televisoras o plataformas durante cierto periodo de tiempo. "Como toda decisión en la vida, de repente dices '¡ay cabrón!"; me acuerdo los primeros meses sin que cayera el cheque, sí se siente como: ´ay ya no tengo ese sueldo fijo ya, no tengo esa entrada, pero ¿te digo algo? me siento muy satisfecho con la decisión que tomé".

Por su parte, Adal Ramones, quien fue conductor del programa de variedades "Otro Rollo" desde 1995, también dijo que él decidió terminar con el proyecto luego de 12 años al aire para salvarlo de entrar en decadencia y para darse la oportunidad de disfrutar a sus hijos y su vida.

"Yo subí a tocar la puerta a la empresa a decir 'ya no quiero hacer Otro rollo', porque era como un tren bala, sentía que ¡qué bien que hace dinero!, qué bien que hice ahorros, compré propiedades, etc., pero ¿a qué hora lo gasto?, ¿a qué hora viajo? entonces nunca me he arrepentido de haber parado 'Otro rollo' porque yo veía que se acercaba la curva de la repetición, entonces dije salte ahorita".

El próximo lunes 25 de abril se estrenará un nuevo capítulo de este ciclo nombrado "En primera persona" y será el cantante de rock nacional Alex Lora, junto a su hija Celia, quienes platicarán acerca de sus secretos.