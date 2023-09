Viene a México

Ciudad de México

Viggo Mortensen, quien interpretó a Aragorn en la saga fílmica El Señor de los Anillos, presentará su segundo largometraje como director en la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Este proyecto, que ya formó parte del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), tiene una gran relación con México, pues fue filmado en el País e incluyó a la productora Regina Solórzano, por lo que fungirá como función inaugural.

"Es un western feminista ubicado en mediados del siglo 19. Evidentemente hay algunas restricciones (por la huelga de actores), pero el caso de Viggo, al ser una producción que él dirige, escribe, actúa y compuso la música, tiene permisos liberados para presentarla como director. Vendrá a Morelia.

"Es una persona que evidentemente ama México, filmó aquí, habla muy bien español. Va a ser un invitado maravilloso", afirmó Daniela Michel, directora del FICM, en encuentro con medios.





MANCUERNA CON MEXICANOS

El talento mexicano no sólo brillará en la cinta de Mortensen, pues también se harán presentes el cinefotógrafo nominado al Óscar, Rodrigo Prieto, para presentar la película Asesinos de la Luna, nueva producción de Martin Scorsese, que él fotografió. Prieto también será presidente del jurado del FICM.

En la selección oficial compiten cineastas que ya han sido reconocidos en Morelia, como Lila Avilés (La Camarista) que presentará su multipremiada cinta Tótem, y Fernando Frías de la Parra (Ya No Estoy Aquí), que llega con su nuevo filme, No Voy a Pedirle a Nadie que me Crea.

A LA COMPETENCIA

La competencia oficial la completan A Cielo Abierto, de los hermanos Mariana y Santiago Arriaga, con un guion de su padre Guillermo Arriaga; la adaptación Temporada de Huracanes, de Elisa Miller; Desaparecer por Completo, de Luis Javier Henaine, e Itu Ninu (Cumbres de Maíz), de Itandehui Jansen.

AL FICM EL 20 DE OCTUBRE

Gracias al apoyo de Talipot Studio y del productor Jeremy Thomas, la película The Dead Don´t Hurt, de Viggo Mortensen, se proyectará en la Ceremonia de Inauguración de nuestra 21ª edición, evento que se llevará a cabo la noche del 20 de octubre en Morelia con la presencia del gran actor y director estadounidense.