Conquista a la familia

Ciudad de México

La relación amorosa entre Taylor Swift y Travis Kelce va "viento en popa", ya que recientemente, el padre del jugador de los Jefes de Kansas compartió nada más que halagos hacia la cantautora.

En una reciente entrevista a People, Ed Kelce se expresó de la intérprete de "Cruel Summer" como una "joven dulce y encantadora", luego de compartir palco durante los partidos donde ha jugado su hijo en la NFL.

UN ENCANTO

Para sostener su opinión sobre Swift, el padre del jugador recordó una acción de la cantante que llamó su atención: "Les contaré algo muy especial que noté en Taylor la primera vez que la conocí: Estábamos sentados en la suite, ella se levantó para ir por una bebida o algo, y comienza a recoger botellas vacías, latas, platos que estaban regados por

todos lados. Porque en las suites todo el mundo recibe cosas y las vacías donde puedes... Y sólo estoy

pensando, no creo que ella haya recibido el memorándum de diva. No me topé con una artista mimada. Ella no sabe cómo serlo.

Y eso realmente para mí dijo mucho", reveló Ed Kelce.

VITOREA A SU NOVIO

Para rematar la aceptación de la pareja, el padre del atleta añadió: "Ella es muy inteligente. Quiero decir, mucho. Eso se puede ver de inmediato".

En los últimos juegos donde ha estado involucrado Travis, Taylor Swift ha sido vista acompañando a la familia de su novio, disfrutando del deporte y, sobre todo, vitoreando a Kelce.

El éxito de la pareja ha llegado a tal grado, que en redes sociales se especula que esto se trata de

una campaña de relaciones públicas, acompañada de la popularidad de

Swift; sin embargo, Ed Kelce afirmó que "Todo lo que puedo decirles es que la NFL se está riendo de lo que está pasando... Creo que están exagerando".

REVIENTA REDES

Este fin de semana, la también productora desató furor en redes sociales, al darle un beso en la mejilla a su pareja mientras estaba acompañada de sus amigos.