Lleva ´Flamin´ Hot´ a la Casa Blanca

El presidente Joe Biden y la directora Eva Longoria dieron la bienvenida a cientos de personas al jardín de la Casa Blanca el jueves para proyectar la nueva película, "Flamin´ Hot", una historia optimista sobre cómo un conserje mexico-estadounidense que trabaja en Frito-Lay vende a sus superiores la idea de hacer más picante la cubierta de queso de la botana crujiente.

RELATO INSPIRADOR

Longoria, en su debut como directora.

Presentaron la historia del exconserje Richard Montañez, que se basa en sus memorias, como un relato inspirador de cómo un hombre alcanzó un sueño y superó las adversidades, pasando por alto los indicios de que el relato de Montañez es dudoso.

Biden le dijo a la multitud: "Cuando pienso en la película de esta noche, pienso en el valor. Muchos de ustedes, sus antepasados, dejaron atrás todo lo que conocían para comenzar una nueva vida en Estados Unidos".

Longoria dijo que la historia de Montañez la inspiró porque le han dicho "no" durante su carrera, que las ideas no vienen de gente como ella, que no podía hacer ciertos trabajos por ser mujer. Dijo que ella y su equipo trabajaron duro "Para producir esta película auténtica llena de inclusión".

REFLEJA A LOS LATINOS

Longoria enfatizó el mensaje de inclusión de la película.

Un funcionario de la Casa Blanca defendió la decisión de proyectar la película, diciendo que no es un documental y que se presentó para dar a los estadounidenses de diferentes orígenes la oportunidad de verse reflejados en la película y ser celebrados por el presidente, como se hizo con otras proyecciones de filmes este año.

Biden dijo que era la primera proyección en la Casa Blanca de una película centrada en personajes hispanos.

ASÍ LA HISTORIA

En la película, el actor Jesse García interpreta a Montañez, un antiguo conserje de Frito-Lay en el sur de California que persuadió a sus jefes para que prepararan un refrigerio que celebrara los sabores de México.