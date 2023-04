Asisten 40 mil personas a Judea de San Martín de las Flores

"Vengo a pagar una manda, me lesioné los primeros días de enero, me volqué en carretera. Vengo con bastón, con mucho dolor, pero sé que mi Dios me va a sacar de esta porque yo le prometí que iba a hacer todo el esfuerzo del mundo para estar aquí", compartió con los ojos llorosos Yolanda Macías, quien desde los 8 años acude al viacrucis; actualmente tiene 65.