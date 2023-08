Aprehenden a inversionista de la cinta

Ciudad de México

"Sound of Freedom", cinta producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por el actor Jim Caviezel, ha desatado la controversia desde su estreno el pasado 4 de julio, no sólo por su fuerte temática, ya que aborda problemas como el tráfico infantil, también por el reciente arresto de uno de sus inversionistas por los mismos cargos que se retratan en el filme.

Se trata de Fabian Marta, un estadounidense de 51 años, quien aparece en los créditos de la película bajo el nombre "Fabian Marta y familia". Según se reportó hace unos días, Marta fue detenido el pasado 28 de julio, en el condado de St. Louis, en Missouri por el delito de secuestro de menores. Tras su aprehensión, el sujeto fue llevado a los tribunales donde se le impuso una fianza de 15 mil dólares.

FUERTES ATAQUES

Desde entonces, la cinta y sobre todo su productor, Verástegui han recibido fuertes ataques por esta situación, por lo que el actor mexicano decidió romper el silencio y hacer frente a las críticas.

Eduardo confirmó que Marta sí aportó dinero para la primera parte de la promoción de la cinta, al igual que otras 6 mil personas; sin embargo, negó que tuviera algún tipo de relación cercana con este hombre: "Al principio, obviamente dije ´fake news´ (noticias falsas) porque a este vato ni lo conozco, pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no qué..., no, no se vale", dijo en un video retomado por el programa "Despierta América".

LAMENTA LA SITUACIÓN

Verástegui lamentó la situación, pero aseguró que sus detractores la han aprovechado para hace una campaña de desprestigio en su contra ya que él no puede ser responsable de las acciones de otras personas, incluso, aseguró que hasta a los mejores hombres de la historia los han llegado a relacionar con traidores, por ejemplo, Jesús: "¿Cómo yo voy a controlar lo que más de 6 mil personas hacen?, y bueno, uno se coló. A ver, si a Jesús, con 12, se le coló uno malo. En más de 6 mil, pues seguramente hay más de uno que no estén portándose bien", agregó.

Por último, el actor de "Soñadoras" también agradeció la publicidad que, aunque mala, se le está haciendo a su cinta, que ya se ha convertido en una de las más taquilleras de Estados Unidos: "hoy me enteré de que gracias a la noticia se disparó la noticia de boletos en taquilla, gracias a Dios", finalizó.

"Sound of Freedom" llegará a las salas de cine del país el próximo 31 de agosto y se espera que pueda igualar el éxito que ha tenido en el país vecino.