Colabora a favor de la infancia

Con una alfombra roja y una cena en rojo, la ONG Save The Children celebró el miércoles sus 50 años de estar trabajando a favor de los derechos y el bienestar de los niños de México, y entre las celebridades que estuvieron presentes Benny Ibarra era una de las que no podía faltar, ya que es embajador y colaborador de esta organización.

"Es un grato recorrido por muchos viajes, muchas emociones, de aprenderle a toda la gente de Save the Children porque se requiere de un corazón, de un temple y una dedicación muy generosa, amorosa, desapegada; han sido miles de niños que he tenido la oportunidad de conocer en México y Guatemala y siempre te llevas una grata sorpresa, porque me ha tocado ver cosas realmente fuertes que te dejan en shock, de no entender por qué los seres humanos permitimos que nuestros niños vivan en las condiciones en las están. Hay un doloroso abandono por parte de la sociedad hacia los niños", expresó Benny Ibarra.