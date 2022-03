8M: Acusa Sasha abuso

"Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá", posteó la cantante.

Sokol detalló que su madre la sacó del grupo, iniciado por De Llano, para intentar separarlos y la envió a estudiar fuera del País, pero siguieron juntos a escondidas.

La también actriz relató que fue difícil terminar la relación porque era su representante y productor, tan poderoso que temía que afectara su carrera.

El productor, de hecho, siguió presente en la carrera de la intérprete de "Serás el Aire", pues la incluyó en la telenovela Alcanzar Una Estrella II (1991) y la integró como conductora de programas. También destacó en Tres Generaciones.

"Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo -ni debo- guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad", escribió Sasha.

De Llano ha mencionado por años esa relación mediáticamente, la más reciente, en una entrevista con Yordi Rosado publicada el domingo, donde confiesa que estuvo enamorado, aunque dice que anduvieron seis meses.

"Yo no me meto con mi trabajo. Sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo 'nada que ver' y 'nada que ver' y se acabó. Todavía seguimos trabajando 10 años más juntos.

"Yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una especie de imagen paterna. Creo que por ese lado fue", contó el productor.

La ex Timbiriche cerró su hilo en redes disculpándose con su familia por ponerla en una situación incómoda. Dijo que sería la última vez que hablaría del tema, pero esperaba que los abusadores no gocen de silencio.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo.

"¿Cómo hubiera sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre", siguió Sasha.

En la misma entrevista con Rosado, De Llano rechazó rumores de abusos o catálogos de prostitución de actrices y hasta recordó que por mucho tiempo se dijo que embarazó a alguien, sin nombrar a Sasha.

Gente buscó a Luis de Llano para conocer su opinión, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

