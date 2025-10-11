Cautiva al público

El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, ya está casi en la recta final y el público de esta frontera ha disfrutado de un festín sin precedentes, una de esta veladas fue con el espectáculo ´Piaf de Bolsillo´ que se presentó en el Teatro Principal del Parque Cultural, cautivando a los asistentes.

Este evento llega de manera completamente gratuita a los reynosenses gracias al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social Tamaulipas, el ITCA Tamaulipas y con el apoyo del Parque Cultural Reynosa,

La soprano María Katzarava con una espectacular interpretación rindió homenaje a la legendaria cantante francesa Édith Piaf, evocando con intensidad y sensibilidad grandes melodías que hicieron época como: "La Vie en Rose", "Non, je ne regrette rien", "Milord", "Hymne à l´amour", "Padam, Padam" y "L´accordéoniste" por mencionar algunas.

La soprano contó con músicos en vivo.

El público reynosenses se deleitó con un grandioso recital a cargo de la reconocida soprano María Katzarava, quien lució su inigualable voz.

Este festival sin duda esta logrando impulsar la cultura y las artes como un puente que une a las y los tamaulipecos a través de la sensibilidad y el talento y que mejor manera que con conciertos de primer nivel como el de María Katzarava.

La soprano María Katzarava, en este concierto llevó al público por un viaje por la Europa de los años 40´s y 50´s, donde se transporta al los asistentes a los tiempos de los grandes cabarets.

En escena, la cantante mexicana plasmo en cada interpretación la fuerza de su formación operística; ganadora de Operalia y con una trayectoria que abarca escenarios de Europa, Asia y América, María Katzarava convirtió la noche en un viaje hacia la esencia del canto: esa donde la nostalgia y el amor fueron los protagonistas principales.



