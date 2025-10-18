Regresa el danzón

Parque Cultural Reynosa se vestirá de gala para ser sede del XI Festival Nacional de Danzón en Tamaulipas Mtra Rosa Brondo, organizado por Don Elio Palacios Chávez, quien en una labor titánica continua promoviendo este cadencioso genero del danzón en esta frontera tamaulipeca.

Este Festival Nacional de Danzon en Tamaulipas Mtra Rosa Brondo, invita al público en general a ser parte de los talleres de danzón, todos son completamente gratuitos uno de ellos lo impartirán Beatriz Almanza y Fernando Gasca, quienes vienen directamente de la Ciudad de México, para compartir su basta experiencia en este género dancístico

El XI Festival Nacional de Danzon en Tamaulipas Mtra Rosa Brondo, se llevará a cabo en el Parque Cultural Reynosa del 28 al 30 de Noviembre.

Entre los participante de este gran evento están los danzones Susana Blas Chavez y Francisco Casas Banda de Matamoros Tamaulipas, que se suman con su talento al evento.

Y el la parte musical se contrata con la Orquesta Cokenodel director Raúl Flores Valenzuela y como invitado de honor el doctor Gastón González Vásquez.

Grupo Danzoneros de Reynosa dirigido por Don Elio Palacios, funge como anfitrión del festival, que como cada año cuenta con el apoyo de las autoridades estatales, quienes hacen posible que este evento sea completamente gratuito.

Habrá como todos los años exposición de tianguis artesanal, y gastronómico, así mismo música y mucho más, todo con la finalidad de que muchos disfruten gratuitamente todo sobre el danzón.