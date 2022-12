Un icono rocanrolero

El primer programa de televisión fue un estudio por la calle Matamoros en Cablecom, cerca de la Plaza Monumental de Toros Reynosa. Wayo recuerda de una señora que le insistía mucho para que fuera al estudio, constantemente lo invitaba a su programa para que hablara sobre el rock. Cada vez que le insistía le decía que iba ir, pero no lo cumplía. Tanto fue, que sus conocidos le animaron para que fuera y llevara algo a la presentación. Una de esas ocasiones, Wayo agarró una foto que tenía a la mano y se dirigió al programa; coloquialmente expresa que "iba de rebane."

Al presentase por primera vez fue impresionante la cantidad de llamadas que recibió el estudio, tanto que se bloquearon las líneas telefónicas. Después de presentarse en varias ocasiones en ese programa de Yasi Viveros, le ofrecieron su propia función. Después de algunos meses le habló Televisa en ese mismo año 2006 o 2007, para que se presentara con ellos. El programa se llamaba "Rock and Roux" y recuerda que se grababa en las pequeñas instalaciones que tenía Televisa por la calle Ferrocarriles, en ese entonces, en el centro de Reynosa, desde donde se enviaba la señal a Televisa Noreste en Matamoros.

PROGRAMAS

Wayo rememora que introducía su programa diciendo "bienvenidos a Televisa San Riel". Tiempo después su programa lo presentó algunas veces desde Matamoros, le seguía al noticiero con media hora de las 10 a la 10:30 de la noche; tenía el segundo "rating" después del noticiero de Martín Sifuentes. La temática de su programa fue hablar del rock internacional, local y de México; pasaban videos de los grupos y contaban sobre el historial de sus trayectorias. Lo que más atraía era las anécdotas desconocidas de los músicos del rock and roll. Recuerda el homenaje que le hizo al grupo de rock los Ángeles Azules, de Matamoros, de los Gazcón.

Todo terminó cuando Multimedios le pidió la antena que le rentaban al canal 7 de Televisa. Multimedios empezó a repetir en la frontera la programación del Canal 5 de México. Televisa le ofreció a Wayo mover su programa al horario del mediodía, pero éste lo declinó. Su programa en el cable y con Televisa duró alrededor de dos años.

La Wayo Rock & Roux Band, también conocida en los medios como la Nueva División del Norte.

REGRESOS

Wayo nunca dejó su pasión por la música y existieron varios de sus regresos con diferentes grupos. Desde las décadas de los años 1980, su voz fue acompañada entre otros por el baterista y segunda voz Sergio Eligio "Kiko" Villarreal y el bajista Daniel "Danny" González. En su último regreso, en la década pasada, formalizó con éstos la "Wayo Rock and Roux Band", referida a veces como la "Nueva División del Norte". A ellos se les unió el tecladista Joel González de Nuevo Progreso y el legendario guitarrista del concierto en Avándaro, Paco Madera.

Al grupo se le adhirieron instrumentos de vientos: saxofones, trombones y trompetas. Estos eran dirigidos por Arturo Morones (trompeta), incluyendo a su esposa Nancy Herrera (trombón), Víctor "Gigio" Palacios (sax tenor) y algunas veces Juan Torres (sax alto).

Este grupo se presentó en diferentes lugares de la ciudad, tal como fue en un homenaje que le rindieron a Benny Ibarra en la Plaza las Américas, en Reynosa, a principios del milenio, donde participaron importantes figuras del rock como Paco Madera, actualmente de los Rockers, Efrén "el Oso" Olvera, de los Johnny Jets y residente de la ciudad de Denver, Colorado, así como Roberto Jordán.

Intermitentemente se presentaron en diferentes lugares de la ciudad desde el 2013, así como en el aniversario 265 de la fundación de Reynosa, en el año 2014. Esa vez, Wayo y su grupo se presentaron en la Plaza de la República con un excelente concierto de rock, funk y blues. En febrero de 2017, el grupo fue acompañado por la Filarmónica del Centro Cultural de Reynosa en el Hotel Howard Jonhson (hoy Royal Garden) y más tarde de ese mismo año en julio en el Salón del Prado del Hotel Holiday Inn en la Zona Dorada de Reynosa. El concierto se enfocaba en la "Beatlemanía Sinfónica." En septiembre del 2019, el mismo concierto fue presentado en el Centro Cultural Amalia G. de Castillo Ledón en Cd. Victoria.

MUSAS Y LA COMPOSICIÓN

Como ya contamos, Wayo en su larga trayectoria de rocanrolero fue primero versátil para crear covers de piezas populares del país vecino para sus grupos en la década de los años de 1960. Varias de las cuales fueron partes de sencillos grabados en la ciudad de México. A principios de los años 1970, la nueva tendencia de la psicodelia, conocida como "Onda Chicana" en México, lo llevó a crear piezas musicales originales en inglés.

Su primera composición "Baby Don´t Let Me", la cual grabó con una pieza instrumental intitulada Soul Lady en McAllen, fue con su grupo La División del Norte. En esos años también compuso "It´s A New Day" entre otras. Recientemente un poco antes de la pandemia, aunque había dejado de componer por años, a Wayo le renace la inspiración musical para crear un fenomenal blues en español.

Fue en una tarde en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo que Wayo conoció casualmente en las redes sociales a una dama. La charla se prolongó hasta altas horas de la madrugada y continuó en los siguientes días. Alude que la hermosura de la mujer lo dejó deslumbrado, por lo que le prometió componerle una pieza musical en honor a su belleza.

Esta mujer, que jamás conoció en persona, se convirtió en su musa para la creación de su más reciente éxito intitulado "Poema Al Amor". Pronto empezó a tararear la tonada y a escribir la letra. Es con sus amigos de la "Wayo Rock and Roux Band" que hace los arreglos instrumentales de la melodía.

La grabación de la pieza musical se llevó a cabo con la banda en un pequeño estudio en Reynosa, que se encuentra en la salida hacia San Fernando. A principios del 2020, se filmó en McAllen y Reynosa un video para promocionar la pieza musical, con actores locales y miembros del grupo. Nos cuenta Wayo que el video se subió a las plataformas digitales primero en América Central y del Sur con gran éxito.

Poco tiempo después fue presentado en las plataformas de Estados Unidos y México, disfrutando una rápida aceptación del público. El video inmediatamente obtuvo entre 5 a 10 mil visitas diarias, alcanzando más del millón de visitas con el apoyo de Kelo Mckane, como promotor de las redes. Wayo está orgulloso de ser el primer cantautor en alcanzar ese nivel con su primera rola en el género de blues latino.

Aunque a la mujer de su inspiración no la conoce personalmente, sabe que ella es originaria de Monterrey y que, en aquel entonces de su charla con ella, cuidaba a una hermana convaleciente en un hospital en la ciudad de McAllen. Cuenta también que una de las hermanas de su musa estaba saliendo con uno de sus amigos de Reynosa. El haber conocido momentáneamente a la mujer de su inspiración le dejó una gran satisfacción y un millón de "likes" en las redes sociales.

Wayo nos cuenta de otras canciones que ya tiene terminadas, intitulada "La voz de tu corazón", la cual no pudo grabarla por el temor de juntar a sus compañeros en el pequeño estudio al sur de Reynosa durante la pandemia. Esta pieza musical fue inspirada por una hermosa dama de la ciudad de Río Bravo, mencionada como Gloria, a quien le prometió la canción. Explica que "La inspiración llega sola y sale de adentro de tu ser, no andas esforzándote por componer una canción".

Para Wayo, Reynosa siempre ha sido la Catedral del Rock. Desde mediados del siglo pasado era el punto donde había turismo y vida nocturna. Lugar de buenos músicos y en donde podían presentarse los semilleros del rock de otras grandes ciudades como Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo.