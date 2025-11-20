Marca precedente

Un retrato del pintor Gustav Klimt que ayudó a salvar la vida de su protagonista judía durante el Holocausto alcanzó el martes los 236,4 millones de dólares, un récord para una obra de arte moderno.

El “Retrato de Elisabeth Lederer” se vendió tras una guerra de pujas de 20 minutos en Sotheby’s en Nueva York, en una subasta donde el artículo más llamativo fue un retrete completamente funcional de oro sólido que alcanzó los 12,1 millones de dólares.

¿Qué representa el retrato?

El retrato, de 1,8 metros de altura y que se pintó entre 1914 y 1916, muestra a la hija de una de las familias más adineradas de Viena adornada con un manto de emperador del este asiático. Es uno de los dos retratos de cuerpo entero del artista austríaco que siguen en manos privadas. La obra se mantuvo separada de otros cuadros de Klimt que ardieron en un incendio en un castillo austríaco.

La colorida pintura representa la lujosa vida de la familia Lederer antes de que la Alemania nazi anexionara Austria en 1938. Los nazis saquearon su colección de arte salvo los retratos familiares, que se consideraron “demasiado judíos” para ser robados, según la Galería Nacional de Canadá, donde la pintura estuvo previamente en préstamo.

¿Cómo se salvó Elisabeth Lederer?

En un intento por salvarse, Elisabeth Lederer se inventó que Klimt, que no era judío y murió en 1918, era su padre. Le ayudó que el artista pasara años trabajando meticulosamente en su retrato. Con la ayuda de su excuñado, un alto funcionario nazi, los convenció para que le dieran un documento que afirmara que era descendiente de Klimt. Eso le permitió quedarse a salvo en Viena hasta que falleció a causa de una enfermedad en 1944.

¿Cuál es el contexto de la subasta?

El cuadro formaba parte de la colección del multimillonario Leonard A. Lauder, heredero del gigante de cosméticos The Estée Lauder Companies, que falleció este año a los 92 años dejando una impresionante colección de arte valorada en más de 400 millones de dólares. Sotheby’s no identificó al comprador del retrato. La subasta superó el récord previo para una obra del siglo XX establecido por un retrato de Marilyn Monroe de Andy Warhol, que se vendió por 195 millones de dólares en 2022.

Cinco piezas de Klimt de la colección de Lauder se vendieron también el martes por un total de 392 millones de dólares, según Sotheby’s. Entre las ventas destacadas de la noche había piezas de Vincent van Gogh, Henri Matisse y Edvard Munch.