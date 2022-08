Revive los años 70's con Fiebre de Sábado por la Noche.

"Son muchas las anécdotas, todo empieza porque donde siguen viviendo mis padres, que es donde crecí, en La colonia Prado Churubusco (CDMX), pegada al cine Pedro Armendáriz, se estrena 'Fiebre de Sábado por la Noche' en 1976, y yo que empezaba a hacer comerciales, fui a verla con mis cuates.

"Me enamoré de la película, desde entonces la música de los Bee Gees para mí ha sido lo máximo, luego me enteré que lo hicieron show y lo estrenaron en Broadway, después lo trajeron a México en 2002 al Nuevo Teatro Pedregal, teatro que yo tomé para producir musicales como Anita La Huerfanita y dije: 'algún día tendré la oportunidad de producir esa puesta en escena', y así lo estoy haciendo", platicó Quiroz vía telefónica.

Finalmente, el momento llegó y el también actor de 55 años estrenó en febrero de 2020 "Fiebre de Sábado por la Noche, El Musical en Vivo de los 70's", y aunque con la emergencia sanitaria del coronavirus, en marzo de ese mismo año, el proyecto se puso en pausa, hace unos meses se reactivó y este viernes llegará a la Ciudad.

"Busqué los derechos en 2019, en 2020 desgraciadamente nos interrumpió la pandemia, pero ya estamos de vuelta, prácticamente me gusta la historia, el mensaje del despertar juvenil de los años 70's.

"Los vestuarios psicodélicos, pantalones acampanados; los chavos de esos años que iban a las discos completamente interpretando como personajes es fabuloso", añadió.

La cita para ver el musical este fin de semana es en el Teatro Galerías, con Alex Sirvent en el papel principal, además de Lisset, Memo Ríos y David Trillo, entre muchos otros.

"Hay orquesta en vivo y en total, entre los músicos y actores son 28 artistas en escena, quienes hacen posible estos 95 minutos de espectáculo.

"Realmente ha sido toda una gran aventura revivir esos años, yo tenia 10, 11 de edad cuando se estrenó esta historia en la pantalla con la que saltó a la fama John Travolta", expresó.

"Fiebre de Sábado por la Noche, El Musical en Vivo de los 70's", cuenta la vida de "Tony Manero" (Alex Sirvent), un joven que no tiene mucho que hacer durante la semana.

Vive en casa de sus padres y trabaja como vendedor en una tienda de pintura en un popular barrio de Brooklyn y solo vive por y para el fin de semana, pues es cuando va junto con sus amigos a la discoteca local para bailar toda la noche.

Revive los años 70's con Fiebre de Sábado por la Noche.

¿Y las puestas en escena originales?

Aunque el actor y productor considera que no es fácil la realización de musicales originales, debido a que sigue habiendo público que los considera aburridos, poco a poco ha ido cambiando la cultura respecto a este tipo de proyectos.

"Es bueno lo que se hace original en cuanto a musicales, poco a poco se va viendo el reflejo del desarrollo de las artes escénicas del País y el gusto de algún sector del público por este género.

"Pero no es fácil, no a cualquiera le gusta un musical, antes se tenía la falsa idea de que era aburrido que todo se cantara y no, depende mucho de la calidad de la música, si la historia tiene que ver de manera natural con las canciones y muchos otros aspectos", platicó Quiroz.

Algunos de los proyectos originales del creativo son "Viva México", donde relata la historia de México y sus estados a través de la música.

Además, está próximo a estrenar "Quetzalcóatl, La Leyenda", en el Teatro Quetzalcóatl.

Pero en el País otra de las puestas en escena más famosas es "Mentiras, El Musical", de éxitos de los 80's, escrita y dirigida por José Manuel López Velarde y producida por Alejandro Gou, Óscar Carnicero y Ari Borovoy.