Asisten a diferentes eventos

De manera muy activa es como se encuentra la membresía del Club de Cultura Musical de Reynosa, que dirige Rosalía Camacho Pereda que en su período de receso de verano no dejaron de tener presencia en los diferentes eventos que las invitaron.

Asistieron al concierto de clausura 3er Concurso de dirección de Bandas Sinfónicas, el cual pudieron disfrutar ampliamente.

Fueron testigos de la presentación del libro El Olor de las Orquídeas de Mariana García Luna y les fue autografiado por la autora el ejemplar que adquirieron.

Entre otras cosas realizadas durante el tiempo de receso fue la asistencia al recital de piano del maestro Alejandro Vivas y la Gala Sinfónica de Verano.

El Club de Cultura Musical de Reynosa contribuyo con el donativo de una planta al Parque Cultural.

Invitadas por la Maestra Graciela Ramos Domínguez, asistieron a la presentación del libro "En La Margen del Río Antología de Cuentos de Taller".