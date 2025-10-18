31 Minutos anuncia gira "Radio Guaripolo II" en México

El aclamado programa infantil "31 minutos" anunció este viernes su nueva gira por el territorio mexicano "Radio Guaripolo II", una aventura teatral que demuestra que la radio puede ser igual de divertida y caótica que la televisión y los noticieros.

Este nuevo montaje demuestra la capacidad del equipo del programa para innovar en formato y narrativa, manteniendo intacto el espíritu y la esencia que convirtió a 31 Minutos en un clásico generacional del entretenimiento en México y toda Latinoamérica.

¿De qué se trata "Radio Guaripolo II"?

Esta gira forma parte del proyecto "Radio Guaripolo II", una puesta en escena que trae consigo una historia llena de risas, melodías y ocurrencias muy brillantes. Luego del éxito que tuvo su primera entrega, este peludo amigo naranja está listo para volver al escenario y encender al público con sus locuras.

En esta ocasión, el programa más caótico y absurdo de la radio regresa al aire con una emisión más, llena de secciones nuevas, entrevistas disparatadas y canciones rítmicas que sin duda harán que el público se levante de su asiento a bailar. Guaripolo, a través de llamadas de broma, segmentos de opinión y absurdas noticias, utilizará su característico sentido del humor para cautivar a su audiencia.

En esta segunda parte, el escenario se transformará en una auténtica cabina de radio en vivo, recreando la atmósfera de esos programas de radio nocturnos en los que los locutores reciben llamadas extrañas, cuentan historias bizarras y animan la madrugada con secciones peculiares.

Radio Guaripolo II: Fechas, sedes y costo de boletos

La gira mundial de 31 Minutos con Radio Guaripolo II se llevará a cabo en abril de 2026 y tiene las siguientes fechas y ciudades confirmadas:

Guadalajara: en el Auditorio Telmex el 1 de abril de 2026.

Ciudad de México: en el Teatro Metropólitan el 3, 4 y 5 de abril de 2026.

Puebla: en el Auditorio GNP Seguros el 7 de abril de 2026.

Mérida: en el Foro GNP Seguros el 7 de abril de 2026.

Cancún: en la Plaza de Toros el 11 de abril de 2026.

Los boletos estuvieron en preventa el viernes 17 de octubre para clientes exclusivos de Citi Banamex, mientras que la venta general estará disponible a partir de este sábado 18 de octubre a las 11:00 horas en todas las taquillas presenciales y en línea a través de la página oficial de Ticketmaster.

Para la función programada en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México se tienen tres fechas confirmadas. Los precios son los siguientes:

Zona VIP: mil 674 pesos

Nivel A: mil 364 pesos

Nivel B: mil 240 pesos

Nivel C: 992 pesos

Nivel D: 744 pesos

Nivel E: 620 pesos

Finalmente, los precios varían dependiendo del recinto, por lo que se recomienda consultar los costos en el sitio web oficial de Ticketmaster.