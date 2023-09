Grandes voces

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes se sumo en el marco del décimo tercer aniversario del Parque Cultural Reynosa para hacer posible el Primer Festival De La Canción, en colaboración del Vargas Voice Estudio, dirigido por el contratenor reynosense Daniel Vargas Escareño.

La bienvenida al concierto estuvo a cargo de la licenciada Grecia Daniela Jiménez Peña, directora del Parque Cultural Reynosa quien se mostró contenta por este evento que dio realce al aniversario numero 13 del recinto.

Con esta primera edición del Festival De La Canción el maestro y contratenor Daniel Vargas Escareño, reunió a un grupo selecto de artistas norestenses que engalanaron esta velada con sus voces, todas a cargo del coaching vocal de los participantes, quien ya cuenta con una amplia y exitosa trayectoria en el mundo del canto.

Y como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA apoyando la difusión del evento, pues el licenciado Orlando Deándar y su esposa Estela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. dan apoyo y proyección al trabajo de Daniel Vargas Escareño de quien han sido mecenas cultural durante años y con su apoyo y proyección le han ayudado a escalar en el ámbito artístico.

Grandes interpretaciones de música de hoy y siempre, así como temas en ingles fue lo que se escucho en esta velada musical en donde desfilaron melodías como: Solamente Una Vez, Si Dios Me Quita La Vida, Set Fire To The Rain, Soñé Una Vida, Almohada, Lloviendo Estrellas, Amor Eterno,

Yo No Sé Mañana, In Love Again, Mi Amante Amigo, Como Yo Te Amo, Somebody To Love, Shallow, If I Ain´t Got You, Por Cobardía, Someone Like You,

Pienso En Ti, Memory, Ángel y Der Hölle Roche por mencionar unas de las 33 interpretaciones de la noche.

Erika Banda Bermúdez interpretó la melodía Agonía.

Daniel Vargas Escareño.

PARTICIPANTES