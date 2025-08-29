Celebran su legado

La noche del 26 de agosto, dentro del marco de la celebración del 15 Aniversario del Parque Cultural Reynosa, se realizó la exitosa presentación del libro "En la margen del río" Antología de cuentos de los alumnos del Taller de Escritura Creativa de la Maestra Graciela Ramos Domínguez

ABARROTADO

La cita fue en el Teatro Experimental en punto de las 19:00 horas, el evento dio comienzo puntal y con un recinto que lució lleno y fue Anabella Ramos hermana de la escritora, quien condujo el evento y dio la bienvenida a nombre del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; se contó con la presencia de la Lic. Grecia Jiménez Peña, directora del Parque Cultural Reynosa, así como personalidades del arte y la cultura de la ciudad.

Grecia Jiménez, directora del PCR, aplaudió la loable labor literaria por más de tres décadas de la maestra Ramos y agradeció se sumara a los festejos del recinto cultural.

Asimismo se leyó una interesante semblanza de Graciela Ramos una distinguida dama de sociedad, quien es maestra, escritora, pintora, traductora y promotora cultural, quien ha compartido su basta experiencia en las letras con sus alumnos en su prestigiado taller literario del que han surgido destacados escritores.

Esta gran escritora tuvo la fortuna de aprender de grandes como Emilio Carballido, Hugo Argüelles, Orlando Ortiz y Ana Elena Díaz Alejo y muchos más quienes afinaron su pluma, que ya de por si era brillante.

Gran poder de convocatoria tuvo esta presentación. Distinguidas damas reynosenses acompañaron a la maestra Ramos en su presentación.

PRESTAN SU VOZ

La presentación del libro estuvo a cargo de cuatro alumnos del taller: Dolores Beatriz Cueva Luna, Erika Warnholtz, Julián Delgado Ang y Norberto Flores Aguilar quienes prestaron su voz a breves cuentos, todos con historias muy variadas, impactantes, emotivas e inspiradoras, líneas que surgieron del talento de sus alumnos y que en su momento contaron con su supervisión, dejando como resultado excelentes piezas literarias.

RECONOCEN SU TRAYECTORIA

Tras la lectura de los cuentos se hizo la entrega de reconocimientos por más de 30 años fomentando, promoviendo y difundiendo la literatura y la buena escritura; también la maestra Ramos Domínguez, recibió tres placas, una por parte del Parque Cultural Reynosa, que lo recibió de manos de la directora del recinto, otro por parte del IRCA y uno más de sus alumnos del taller.

Uno de los momentos más emotivo fueron las palabras de Gerardo Ramos Minor, alumno fundador del taller, quien agradecido la amabilidad de Ramos así como su gentileza al compartir sus conocimientos, dejando claro que es muy importante su legado literario que ha marcado a varias generaciones de este taller.

Pero en la recta final del evento se vio a una Graciela Ramos emocionada y agradecida, por el cariño manifestado en aplausos que se convirtieron en ovación y las largas filas para que les firmara su libro y tomarse la foto del recuerdo con su público.

Lina Cantú, Dolores Cueva y Dalia García. Graciela Ramos y Grecia Jiménez.

43 TEXTOS

Esta obra reúne 43 textos de 24 autores que, durante tres décadas, han formado parte del Taller de Escritura Creativa a cargo de la maestra Graciela Ramos, y es un homenaje a la palabra escrita, a la constancia y al trabajo colectivo. En esta antología encontrarán relatos que exploran la condición humana en todas sus facetas: amor, miedo, ambición, poder, familia, soledad, heroísmo, identidad, honor, lucha, chuscas y esperanza.

Julián Delgado, Erika Warnholtz, Dolores Cueva y Norberto Flores prestaron voz a nueve cuentos. La maestra Ramos junto a Aída Flores Peña.

APLAUDEN SU LABOR

Y como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA dio cobertura a este importante evento cultural, en el que se celebró el legado literario de la maestra Graciela Ramos Domínguez, en cada uno de sus alumnos, pues el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. con beneplácito promueven y difunden a los promotores de arte y cultura.

AUTORES

Dolores Cueva Luna

Carlos Román Cárdenas

Marcela Bolado Alvarez

Luciano Campos Garza

Julián Delgado Ang

Norah Jáuregui

Jennifer Morales

Amile Aguirre

Viridiana Leal

Rosangela Martínez

José Julián Delgado

Gerardo Ramos Minor

Norberto Flores Aguilar

Erika Warnholtz

Velia Veliz Banda

Alisma de León

Habacuc Antonio

María Elena Vargas

Rosamaría Robles

Myriam Cabrera

Sofía Sisniega

Damián González

Martín Mendo (+)

Mercedes de la Rosa (+)