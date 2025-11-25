Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

El ensayista y editor Benjamín Barajas Sánchez presenta sus nuevos libros "Las mil y una palabras" y "Los muebles de la mente" este miércoles.

"Las mil y una palabras" es un libro editado por la Facultad de Artes y Diseño, que ofrece nuevas interpretaciones de textos clásicos de literatura y filosofía que van desde la antigüedad hasta la posmodernidad, abarcando a figuras como Sócrates, Soren Kierkegaard, Sor Juana Inés de la Cruz y Dolores Castro.

Barajas reflexiona sobre los alcances y las mutaciones del libro y la lectura en la sociedad contemporánea, así como sobre el papel de los profesores en la formación de nuevos lectores y el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes, es la descripción que da Libros UNAM.

Estos ensayos cuentan con un prólogo escrito por Geney Beltrán y van acompañados de ilustraciones de Paola Fernández Bernal, Raquel García Cruz, Mauricio de Jesús Juárez Servín y Marisol Rivero García.

"Los muebles de la mente" es una compilación de los artículos que Barajas ha publicado en Confabulario, suplemento cultural del periódico EL UNIVERSAL. El libro es descrito como "su más reciente batalla pedagógica de educación literaria".

¿Cuál es el contexto de la presentación?

La presentación se llevará a cabo este 26 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Capilla Alfonsina, ubicada en Benjamín Hill 122, Condesa. En el evento participarán Julio Aguilar, editor de la sección Cultura de esta casa editorial, y Evodio Escalante, ensayista.

¿Qué temas abordan los libros?

Ambos libros de Benjamín Barajas Sánchez abordan temas relevantes en el ámbito de la literatura y la filosofía, ofreciendo una perspectiva crítica y contemporánea sobre obras clásicas y su impacto en la educación literaria actual.