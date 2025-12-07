Laura Sbdar, gana Premio Internacional de Literatura Aura Estrada

GUADALAJARA, Jal.- El Centro de Artes Literarias de la Fundación Borchard, en alianza con Editorial Almadía y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunciaron que Laura Sbdar es la ganadora del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2025.

El anuncio fue hecho la noche del sábado en la FIL Guadalajara, espacio que acogió el protocolo del fallo tras la desaparición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, en donde solía darse a conocer a la autora ganadora.

¿Quién es Laura Sbdar y qué obras ha publicado?

El jurado estuvo compuesto por los escritores Francisco Goldman, Gabriela Jauregui, Brenda Lozano, Daniel Saldaña París y Gladyz Tzul Tzul, quienes decidieron elegir a Laura Sbdar por presentar un proyecto "que exhibe una fuerza inusual en su prosa, en la construcción de imágenes y en el desarrollo de personajes".

Gabriela Jauregui comentó que impresionó la musicalidad y el trasfondo poético de la prosa. "Escribe con una precisión extraordinaria, con una atención tan aguda a los matices íntimos, emocionales y psicológicos como a los detalles físicos y a la gestualidad, con una combinación cautivadora de humor conceptual y narrativo. Es un placer encontrar una escritura tan electrizante", dijo.

Laura Sbdar es escritora, dramaturga, directora teatral argentina. Entre sus obras teatrales se encuentran "La obra siamesa", "Ametralladora", "Vigilante", "Un tiro cada uno", "Turba" y "Las suicidas". Publicó sus obras de teatro reunidas: "Estos son los huesos" (Rara Avis, 2022) y las novelas "Las criaturas" (Elefante, 2020) y "Hasta que brille" (Edhasa, 2025).

Detalles sobre el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada

El Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, que lleva el nombre de la joven escritora mexicana fallecida en un accidente, fue inaugurado en 2008 por su esposo, el novelista Francisco Goldman, y su amiga, la escritora Gabriela Jauregui con un amplio apoyo de la comunidad literaria, incluyendo figuras destacadas como Salman Rushdie, Toni Morrison y Gabriel García Márquez.

La ganadora recibe 20,000 dólares por parte de la Borchard Foundation on Literary Arts, cuya misión es "crear una comunidad de artistas literarios de todo el continente americano para fomentar conexiones significativas entre las personas, la cultura y el mundo natural". El premio se otorga cada dos años a una escritora de prosa literaria sobresaliente, de entre 18 y 35 años, que trabaje en español o en una lengua indígena de las Américas.

Reacciones del jurado sobre la obra de Laura Sbdar

La elección de Laura Sbdar como ganadora del premio ha generado reacciones positivas entre los miembros del jurado, quienes destacan la calidad y originalidad de su obra. La decisión refleja un compromiso con la promoción de voces emergentes en la literatura hispanoamericana.