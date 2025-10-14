Espectacular clausura

Con un gran éxito concluye El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, evento que gracias al impulso del gobernador de Tamaulipas, miles de voces, cuerpos y corazones se unieron para celebrar el poder del arte y la cultura.

Este festival deja huella en todos los que fueron testigos del poder del arte y la cultura y Parque Cultural fue el recinto que albergo la mayor parte de los eventos artísticos que se ofrecieron en esta ciudad fronteriza.





Se celebró con antelación el Día de Muertos.

MÍSTICA

El viernes 10 de octubre el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa, recibió al Ballet Nepantla Mística, con el espectáculo de Mística, ofreciendo una gala de danza contemporánea y folklore mexicano.

Mística ofreció a los asistentes un viaje escénico que inicia en el mundo de los vivos, donde el personaje de El Venado los llevó a través de paisajes, rituales y emociones que evocan el duelo, la memoria y la celebración.

Y través del zapateado del folklore con la fluidez del ballet contemporáneo, se vivieron historias que evocaron la migración, la pandemia del Covid y "La Llorona".

Fue así como entre catrinas coquetas, danzas afro mexicanas, sones jarochos y ceremonias indígenas, se celebró con antelación el Día de Muertos.





Mística en El XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano

NACIÓN SKA

El sábado 11 de octubre, en la Explanada del Parque Cultural Reynosa, Los Valdez Ska presentaron

Nación SKA espectáculo que estuvo integrado por ocho músicos en escena quienes presentaron ritmos latinos como la salsa, cumbia, batucada, rock y por supuesto SKA.

Y el cierre fue con broche de oro con el espectáculo Diálogo en la Piel a cargo de Hands Percussion of Malaysia, fue en punto de las 19:00 horas del domingo 12 de octubre que fueron los encargados de clausurar este magno festival en el escenario del Teatro Principal del Parque Cultural.

Los asistentes disfrutaron de tambores tradicionales shigu y otros instrumentos del sudeste asiático con gamelán, marimba y propuestas contemporáneas que transforman la percusión en un espectáculo visual y sonoro de gran energía.

Este espectáculo traído a Reynosa gracias al Gobierno del Estado ha pisado escenarios en Asia, Europa y América y llegaron a Reynosa gratis.

Esta clausura no pudo ser mejor con estos exponentes de la música asiática quienes derrocharon talento, calidad y profesionalismo en cada una de sus ejecuciones.

Nación SKA.

Y AHORA HASTA 2026

Tras 10 días de espectáculos musicales, coreográficos, exposiciones y más fue que el XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, concluyó con un éxito total y teniendo el compromiso de seguir ofreciendo a los tamaulipecos lo mejor del arte y la cultural estatal, nacional e internacional y lo mejor completamente gratuito.