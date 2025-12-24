La fecha elegida en el siglo IV por el papa Julio I

La Navidad es una festividad que se caracteriza por la reunión de familiares y amigos. Durante este período, las personas se encuentran para compartir momentos de alegría, fortalecer vínculos y disfrutar de tradiciones navideñas comunes.

Las comidas en familia, los encuentros con amigos y el intercambio de obsequios son solo algunas de las costumbres que marcan esta época del año.

¿Cuándo se celebra la Navidad?

El 25 de diciembre fue la fecha elegida oficialmente en el siglo IV por el Papa Julio I, quien estableció este día para conmemorar el nacimiento de Jesús.

El origen del 25 de diciembre

El 25 de diciembre no fue elegido al azar, ya que tiene raíces en las festividades paganas. Según un artículo de la UNAM, entre el 17 y el 23 de diciembre se celebraban las Saturnales, festividades dedicadas al dios Saturno, asociado con la agricultura y la abundancia. Estas celebraciones coincidían con el solsticio de invierno, el momento del año con el día más corto y la noche más larga.

Durante las Saturnales, las actividades diarias se suspendían, se permitía descansar a campesinos y esclavos, y se fomentaba la convivencia mediante intercambios de regalos y banquetes. Esta festividad era especialmente popular dentro del Imperio Romano.

La adaptación al cristianismo

En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no celebraba nacimientos, ya que el énfasis estaba en la muerte y el martirio de los santos. Sin embargo, con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, surgió la necesidad de desplazar las festividades paganas.

Fue entre los años 320 y 353 cuando el Papa Julio I estableció oficialmente el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, integrando así una festividad cristiana en un periodo con gran simbolismo cultural y religioso.

La evolución de la Navidad

Con el paso del tiempo, la Navidad adquirió mayor relevancia dentro de la tradición cristiana. Las antiguas festividades paganas del invierno fueron sustituidas por la conmemoración del nacimiento de Jesús, aunque algunos historiadores señalan que el hijo de Dios pudo haber nacido entre marzo y abril.